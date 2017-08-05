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Туреччина вимагає 3623 довічних ув'язнення для проповідника Гюлена

Анкара звинувачує Гюлена в організації спроби державного перевороту
Прокуратура Туреччини вимагає засудити ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який перебуває в США, за сукупністю звинувачень до 3623 довічних ув'язнень.
Туреччина вимагає 3623 довічних ув Фото: hurriyetdailynews.com

Анкара звинувачує Гюлена в організації спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, повідомляє Hurriet.

Уточнюється, що прокуратура вимагає засудити Гюлена до 2923 років в'язниці і до судового штрафу, еквівалентного 2,2 млн. днів тюремного ув'язнення.

Крім того, слідство вважає, що організація послідовників Гюлена Fethullahist (FETÖ) приховувала учасників перевороту, що розшукуються поліцією.

Гюлен свою провину заперечує і каже, що непричетний до перевороту. Влада Туреччини вимагає від США видати їм проповідника.

Загалом після спроби державного перевороту в Туреччині були заарештовані близько 32 тис. осіб, звільнені або відсторонені від роботи близько 100 тис. держслужбовців.

Нагадаємо, в 2016 році турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, який проживає в США, виступив із засудженням турецької судової системи після того, як Анкара видала ордер на його арешт у справі про спробу перевороту.

Турецька поліція затримала брата Гюлена.

Раніше турецька прокуратура провінції Ушак склала обвинувальний акт у кримінальному провадженні про діяльність руху опозиціонера Фетхулли Ґюлена, в якому вимагає засудити його до 1900 років в'язниці.

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08 05 2017 19:20
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