Туреччина вимагає 3623 довічних ув'язнення для проповідника Гюлена
Анкара звинувачує Гюлена в організації спроби державного перевороту 15 липня 2016 року, повідомляє Hurriet.
Уточнюється, що прокуратура вимагає засудити Гюлена до 2923 років в'язниці і до судового штрафу, еквівалентного 2,2 млн. днів тюремного ув'язнення.
Крім того, слідство вважає, що організація послідовників Гюлена Fethullahist (FETÖ) приховувала учасників перевороту, що розшукуються поліцією.
Гюлен свою провину заперечує і каже, що непричетний до перевороту. Влада Туреччини вимагає від США видати їм проповідника.
Загалом після спроби державного перевороту в Туреччині були заарештовані близько 32 тис. осіб, звільнені або відсторонені від роботи близько 100 тис. держслужбовців.
Нагадаємо, в 2016 році турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, який проживає в США, виступив із засудженням турецької судової системи після того, як Анкара видала ордер на його арешт у справі про спробу перевороту.
Турецька поліція затримала брата Гюлена.
Раніше турецька прокуратура провінції Ушак склала обвинувальний акт у кримінальному провадженні про діяльність руху опозиціонера Фетхулли Ґюлена, в якому вимагає засудити його до 1900 років в'язниці.
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