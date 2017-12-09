Туреччина вже частково оплатила замовлені в Росії ракетні комплекси С-400

Туреччина підписала з Росією контракт на купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400.

"Документи на купівлю С-400 з Росії підписані. Наскільки я знаю, вже оплачений депозит", – повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у коментарі газеті Hurriyet, додавши, що він і президент Росії Володимир Путін "рішуче налаштовані" виконати контракт.

У Росії укладення договору підтвердив помічник Путіна Володимир Кожин.

Повідомляється, що це перша велика збройова угода між Росією й Туреччиною, яка з 1952 року є членом НАТО. В рамках контракту Туреччина отримає дві системи С-400 вже наступного року, ще дві системи будуть зібрані на турецькій території.

Нагадаємо, сьогодні федеральний уряд Німеччини заморозив більшу частину угод щодо постачання зброї Туреччині через зростання напруженості в двосторонніх відносинах.