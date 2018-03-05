У Білій Церкві горять склади з гумовими виробами, постраждали двоє людей, - ДержНС
Повідомлення про пожежу надійшло о 17:34, через годину пожежу було локалізовано, - повідомила прес-служба Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
В даний час триває ліквідація пожежі. Площа поширення вогню становить 1 тис. кв. м.
Процес гасіння пожежі ускладнюється високою температурою повітря та наявністю на складах виробів з гуми.
На місці працюють 90 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.
У той же час на сайті ДержНС України зазначено, що на місці події виявлені двоє постраждалих осіб (ймовірно, співробітники цього підприємства).
Нагадаємо, вдень 3 травня в Балаклії Харківської області сталося загоряння. Поліція повідомила, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За даними Генштабу, особовий склад, який залучався до робіт із розмінування, евакуювали в повному складі. У поліції повідомили, що район Балаклії закритий на в'їзд. Глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична назвала ситуацію в Балаклії контрольованою.
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