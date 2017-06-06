CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Білій Церкві під Києвом стався вибух на автозаправній станції, в результаті чого одна людина загинула, ще одну госпіталізували з опіками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білій Церкві вибухнула заправка, одна людина загинула
За попередньою інформацією, причиною стало порушення техніки безпеки
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Київській області на Facebook.
Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті порушення техніки безпеки на об'єктах з підвищеною небезпекою. Зокрема під час ремонтних робіт з підготовки до експлуатації АЗС.
Зараз поліція призначила низку експертиз, за результатами яких буде встановлена причина трагедії.
Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.
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06 06 2017 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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