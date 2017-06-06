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У Білій Церкві вибухнула заправка, одна людина загинула

За попередньою інформацією, причиною стало порушення техніки безпеки
У Білій Церкві під Києвом стався вибух на автозаправній станції, в результаті чого одна людина загинула, ще одну госпіталізували з опіками.
У Білій Церкві вибухнула заправка, одна людина загинула

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Київській області на Facebook.

Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті порушення техніки безпеки на об'єктах з підвищеною небезпекою. Зокрема під час ремонтних робіт з підготовки до експлуатації АЗС.

Зараз поліція призначила низку експертиз, за результатами яких буде встановлена причина трагедії.

Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.

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06 06 2017 20:38
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