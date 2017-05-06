CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві вибухнула маршрутка
Обставини події та інформацію про постраждалих з'ясовують
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Подія сталася на роздоріжжі, навпроти супермаркету "Вест Лайн". Під час пожежі маршрутка вибухнула.
Згідно з повідомленням, поліція і пожежники прибули не відразу.
Обставини події та інформацію про постраждалих з'ясовують.
Нагадаємо, в понеділок, 5 червня, в Броварах загорілися склади на території колишньої оптової бази в районі Окружної дороги.
На Вінниччині загорівся потяг зі 130 пасажирами.
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05 06 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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