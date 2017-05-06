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У Києві вибухнула маршрутка

Обставини події та інформацію про постраждалих з'ясовують
У понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.
У Києві вибухнула маршрутка Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Подія сталася на роздоріжжі, навпроти супермаркету "Вест Лайн". Під час пожежі маршрутка вибухнула.

Згідно з повідомленням, поліція і пожежники прибули не відразу.

Обставини події та інформацію про постраждалих з'ясовують.

Нагадаємо, в понеділок, 5 червня, в Броварах загорілися склади на території колишньої оптової бази в районі Окружної дороги.

На Вінниччині .

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05 06 2017 23:40
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