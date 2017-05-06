На Вінниччині загорівся потяг зі 130 пасажирами

До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 рятувальників

В понеділок, 5 червня, сталася пожежа у дизельному потязі №6336 сполученням Могилів-Подільський - Жмеринка поблизу станції Митки в Барському районі Вінницької області.

Зазначено, що до місця виклику було направлено пожежний потяг станції Жмеринка, пожежно-рятувальні підрозділи 15-ДПРЧ м. Бар, 23-ДПРЧ м. Муровані Курилівці, 34-ДПРЧ м. Шаргород, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"По прибуттю першого підрозділу було встановлено, що горить кабіна механіка в дизельному локомотиві. Потяг складався із трьох вагонів. У потязі перебувало 130 пасажирів, яких на момент прибуття підрозділу було евакуйовано з потягу. Загрози життю пасажирів немає. Пожежу локалізовано о 6:44, ліквідовано о 6:54", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 рятувальників. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Дружківка Донецької області загорівся трамвай, в якому перебували 11 осіб.