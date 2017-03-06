На Донеччині горів трамвай

До гасіння залучили дві одиниці техніки та 12 людей особового складу

У місті Дружківка Донецької області загорівся трамвай, в якому перебували 11 осіб.

Прибулі на місце пожежники встановили, що в кабіні трамвая марки КТМ-5, який стояв на зупинці і прямував за маршрутом, горить панель приладів, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"У мить виникнення пожежі в трамваї перебувало 11 пасажирів, що самостійно залишили транспортний засіб", - зазначили в ДержНС.



Фото: dsns.gov.ua

Пожежу було локалізовано об 11:46, а остаточно ліквідовано о 12:03.

До гасіння залучили дві одиниці техніки та 12 людей особового складу.

Нагадаємо, що 10 травня, Львові по вулиці Княгині Ольги загорівся трамвай номер 3.