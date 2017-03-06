CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Дружківка Донецької області загорівся трамвай, в якому перебували 11 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині горів трамвай
До гасіння залучили дві одиниці техніки та 12 людей особового складу
Фото: dsns.gov.ua
Прибулі на місце пожежники встановили, що в кабіні трамвая марки КТМ-5, який стояв на зупинці і прямував за маршрутом, горить панель приладів, повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"У мить виникнення пожежі в трамваї перебувало 11 пасажирів, що самостійно залишили транспортний засіб", - зазначили в ДержНС.
Фото: dsns.gov.ua
Пожежу було локалізовано об 11:46, а остаточно ліквідовано о 12:03.
До гасіння залучили дві одиниці техніки та 12 людей особового складу.
Нагадаємо, що 10 травня, Львові по вулиці Княгині Ольги загорівся трамвай номер 3.
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03 06 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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