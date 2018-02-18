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У Дагестані четверо осіб стали жертвами стрілянини на святкуванні Масляної, - ЗМІ

Ще чотири людини поранені
У дагестанському Кизлярі подружня пара вчинила стрілянину по натовпу людей, присутніх на святкових гуляннях з приводу Масляної.
У Дагестані четверо осіб стали жертвами стрілянини на святкуванні Масляної, - ЗМІ Фото: fedpress.ru

Про це повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на неназване джерело.

За його словами, перед тим, як був відритий вогонь, жінка втекла, стріляв чоловік.

Чотири жінки загинули, ще четверо поранені. Троє з постраждалих - співробітники Росгвардії. Стрілок був убитий вогнем, який відкрили співробітники правоохоронних органів.

Джерело РІА "Новин" розповіло, що чоловік не перебував на обліку в правоохоронних органах і не ставився до радикальних течій. За даними ТАСС, нападника попередньо впізнали як жителя Цунтінського району Дагестану, зараз перевіряється його причетність до бандпідпілля.

У МВС РІА "Новини" підтвердили інформацію про чотирьох загиблих і чотирьох постраждалих. Серед поранених - двоє поліцейських, зазначили у відомстві.

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18 02 2018 17:13
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