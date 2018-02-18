У Дагестані четверо осіб стали жертвами стрілянини на святкуванні Масляної, - ЗМІ
Про це повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на неназване джерело.
За його словами, перед тим, як був відритий вогонь, жінка втекла, стріляв чоловік.
Чотири жінки загинули, ще четверо поранені. Троє з постраждалих - співробітники Росгвардії. Стрілок був убитий вогнем, який відкрили співробітники правоохоронних органів.
Джерело РІА "Новин" розповіло, що чоловік не перебував на обліку в правоохоронних органах і не ставився до радикальних течій. За даними ТАСС, нападника попередньо впізнали як жителя Цунтінського району Дагестану, зараз перевіряється його причетність до бандпідпілля.
У МВС РІА "Новини" підтвердили інформацію про чотирьох загиблих і чотирьох постраждалих. Серед поранених - двоє поліцейських, зазначили у відомстві.
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