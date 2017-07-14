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У Держдумі Росії під час засідання почав протікати дах

Депутати закликали один одного не панікувати і накрили столи плівкою
В російській Держдумі увечері в п'ятницю, 14 липня, оголосили незаплановану перерву, оскільки під час засідання зі стелі почала капати вода.
У Держдумі Росії під час засідання почав протікати дах Фото: facebook.com/yaroslav.nilov

В будівлі нижньої палати російського парламенту протік дах. Віце-спікер Ірина Ярова, яка якраз виступала, засудила депутатів, що розглядали стелю, повідомляє російська служба ВВС.

"Не знаю, що у нас народ розглядає на стелі. Дах тече, ну що я можу зробити. Для депутатів Державної думи це, напевно, найцікавіше заняття - підняти голову до стелі й побачити, що там тече", - сказала вона.

Депутат ЛДПР Ярослав Нілов опублікував фото столів парламентаріїв, накритих плівкою.

"Нічого страшного не сталося. Все спокійно і без паніки! Це природа і техніка!", - прокоментував він фотографію у Facebook.

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14 07 2017 21:33
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