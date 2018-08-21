У Дніпрі поліція виявила у гаражі у місцевого жителя склад зброї (фото)
У ході обшуку у 40-річного чоловіка поліцейські виявили 65 гранат з запалами, більше 1 тис. патронів різного калібру, 2 пістолети, 2 автомати, підствольну частина АКСУ, 2 ручні протитанкові гранатомети, сигнальну ракету і вибухівку, повідомляється на сайт ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Фото: Нацполіція
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Фото: Нацполіція
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового розслідування.
Фото: Нацполіція
Нагадаємо, 3 серпня, у вантажному вагоні на станції "Комиш-Зоря", що в Запорізькій області, були виявлені боєприпаси.
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