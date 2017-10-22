У Франції збирають кошти на пам'ятник першій кішці-космонавту
Кампанія стартувала 18 жовтня, і з необхідних 40 тис. фунтів вдалося зібрати близько 10 тис. фунтів.
Гай оголосив про збір грошей в 54-річницю польоту Фелісетт в космос: 18 жовтня ракета з кішкою стартувала з космодрому Хаммагір у Франції. На висоті 160 км капсула з твариною відокремилася і на парашуті повернулася на Землю. У наступні три місяці її вивчали в лабораторії, після чого приспали для продовження досліджень.
Фото: kickstarter.com
На думку Гая, люди зовсім забули про першу кішку в космосі і пам'ятають тільки про шимпанзе і собак. Він зазначив, що Фелісетт, як і інші звірі, не вибирала таку долю і стала учасником наукового експерименту. Щоб увічнити пам'ять про неї, ентузіаст хотів би встановити 1,5-метровий бронзовий пам'ятник в Парижі, звідки вона родом.
Фото: kickstarter.com
Як додав Гай, у космічної кішки не було імені, щоб дослідники не прив'язувалися до тварини. Через це навіть з'явився міф про те, що насправді в космос літав кіт Фелікс.
Фото: kickstarter.com
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