Київська влада визнала право котів жити в підвалах, - ДОКУМЕНТ
За це рішення в четвер проголосував 81 депутат.
Котам дозволили вільно жити в підвалах і на горищах житлових будинків, стежити за цим повинні підприємства ЖКГ, інформує LB.ua.
Чисельність тварин регулюватимуть КП "Притулок для тварин" і КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" шляхом стерилізації з обов'язковою вакцинацією і візуально ідентифікацією.
Нагадаємо, що комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.
Довідка: 4 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманного ставлення до тварин (№5119-1). Документ внесли на розгляд парламенту депутати Немирівський, Роман Мацола і Андрій Шинькович.
Цим законопроектом у Кримінальному кодексі України встановлюється, що знущання над хребетними тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Також встановлюється, що ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Крім того, законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення про те, що жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мук або каліцтва, спричиняють накладення штрафу від 200 до 500 (нині – від 9 до 21) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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