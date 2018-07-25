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У Києві через негоду обвалився міст, - ФОТО
На місці ремонтники
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Зруйнувався шляхопровід на перехресті вулиці Теліги/Кирилівської, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
"Конструкції буквально змиває разом з грунтом потужними потоками води. На місці ремонтники. Спостерігають. Рух паралізовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Києві через сильну зливу знову затопило вулиці. У деяких районах столиці вирує злива з градом.
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25 07 2018 19:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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