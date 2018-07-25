Київ знову потерпає від зливи, - ФОТО, ВІДЕО

На фотографіях, які у соцмережах поширюють кияни, видно, що в підземному переході біля станції метро "Політехнічний інститут" люди змушені були ходити по коліна у воді

У Києві через сильну зливу знову затопило вулиці. У деяких районах столиці вирує злива з градом.

Зокрема, град пройшов у Шевченківському й Святошинському районах.

На фотографіях, які у соцмережах поширюють кияни, видно, що в підземному переході біля станції метро "Політехнічний інститут" люди змушені були ходити по коліна у воді.



Фото: facebook.com/ostap.yarysh

У пабліку dtp.kiev.ua повідомляють, що підтоплення сталося також у районі Дорогожичів, Лук'янівки, Індустріального шляхопроводу на Борщагівці.