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Київ знову потерпає від зливи, - ФОТО, ВІДЕО

На фотографіях, які у соцмережах поширюють кияни, видно, що в підземному переході біля станції метро "Політехнічний інститут" люди змушені були ходити по коліна у воді
У Києві через сильну зливу знову затопило вулиці. У деяких районах столиці вирує злива з градом.
Київ знову потерпає від зливи, - ФОТО, ВІДЕО Фото: facebook.com/ostap.yarysh

Зокрема, град пройшов у Шевченківському й Святошинському районах.

На фотографіях, які у соцмережах поширюють кияни, видно, що в підземному переході біля станції метро "Політехнічний інститут" люди змушені були ходити по коліна у воді.


Фото: facebook.com/ostap.yarysh

У пабліку dtp.kiev.ua повідомляють, що підтоплення сталося також у районі Дорогожичів, Лук'янівки, Індустріального шляхопроводу на Борщагівці.

Нагадаємо, що вчора у Києві через сильний дощ виявилася затопленою проїжджа частина під естакадою на станції метро "Лівобережна".

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25 07 2018 17:55
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