У Києві масштабна пожежа: горить радіоринок, - ВІДЕО

У Києві горить радіоринок "Караваєві дачі".

Відео та фотографії з місця пожежі активно постять у Facebook, зокрема на сторінці "Київ оперативний".

За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.

Тим часом користувач соцмереж Вікторія Гуральник пише, що пожежники не могли дістатися до місця події через припарковані авто.

Про причини займання наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 11 лютого на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів.