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У Києві масштабна пожежа: горить радіоринок, - ВІДЕО

За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах
У Києві горить радіоринок "Караваєві дачі".
У Києві масштабна пожежа: горить радіоринок, - ВІДЕО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Відео та фотографії з місця пожежі активно постять у Facebook, зокрема на сторінці "Київ оперативний". 

За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.

Тим часом користувач соцмереж Вікторія Гуральник пише, що пожежники не могли дістатися до місця події через припарковані авто.

Про причини займання наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 11 лютого на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів.

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11 02 2017 13:49
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