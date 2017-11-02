CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві горить радіоринок "Караваєві дачі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві масштабна пожежа: горить радіоринок, - ВІДЕО
За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Відео та фотографії з місця пожежі активно постять у Facebook, зокрема на сторінці "Київ оперативний".
За словами очевидців, пожежа розпочалася в торгових рядах.
Тим часом користувач соцмереж Вікторія Гуральник пише, що пожежники не могли дістатися до місця події через припарковані авто.
Про причини займання наразі не повідомляється.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 11 лютого на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів.
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11 02 2017 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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