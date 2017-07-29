У Києві на будмайданчику загинув 19-річний хлопець

У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.

Інцидент стався 28 липня. Хлопець помер від отриманих травм, за попередніми даними, через порушення техніки безпеки.

Загиблий був жителем Вінницької області, повідомили "Громадському" у поліції.

Зазначимо, ще у 2016 році міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що побоювання щодо можливості руйнування станції метро "Героїв Дніпра" через будівництво ТРЦ "Оазис" не мають підстав.

Як повідомляв iPress.ua, у грудні на будівництві в Києві по вулиці Лобачевського з висотного крану впав монтажний майданчик. У результаті інциденту одна людина загинула і ще двоє отримали травми.