CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на станції метро "Героїв Дніпра" на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві на будмайданчику загинув 19-річний хлопець
Загиблий був жителем Вінницької області
Фото: pravda.lutsk.ua
Інцидент стався 28 липня. Хлопець помер від отриманих травм, за попередніми даними, через порушення техніки безпеки.
Загиблий був жителем Вінницької області, повідомили "Громадському" у поліції.
Зазначимо, ще у 2016 році міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що побоювання щодо можливості руйнування станції метро "Героїв Дніпра" через будівництво ТРЦ "Оазис" не мають підстав.
Як повідомляв iPress.ua, у грудні на будівництві в Києві по вулиці Лобачевського з висотного крану впав монтажний майданчик. У результаті інциденту одна людина загинула і ще двоє отримали травми.
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