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У Києві на будмайданчику загинув 19-річний хлопець

Загиблий був жителем Вінницької області
У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" на будівництві торговельно-розважального центру з висоти впав і загинув 19-річний робітник.
У Києві на будмайданчику загинув 19-річний хлопець Фото: pravda.lutsk.ua

Інцидент стався 28 липня. Хлопець помер від отриманих травм, за попередніми даними, через порушення техніки безпеки.

Загиблий був жителем Вінницької області, повідомили "Громадському" у поліції.

Зазначимо, ще у 2016 році міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що побоювання щодо можливості руйнування станції метро "Героїв Дніпра" через будівництво ТРЦ "Оазис" не мають підстав.

Як повідомляв iPress.ua, у грудні на будівництві в Києві по вулиці Лобачевського з висотного крану впав монтажний майданчикУ результаті інциденту одна людина загинула і ще двоє отримали травми.

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29 07 2017 11:56
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