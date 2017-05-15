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У Києві проведуть перепис населення

Останній раз перепис населення у Києві відбувався у 2002 році
У Києві проведуть перепис населення найближчим часом, бо останній відбувся у 2002 році
У Києві проведуть перепис населення Фото: obozrevatel.com

"Останній раз перепис населення у Києві відбувався у 2002 році. Тоді встановили цифру 2 млн 800 тис. людей. Сьогодні ми будемо робити ще раз перепис населення. Але сьогодні, попередньо працюючи з операторами телефонного зв’язку, ми можемо приблизно сказати, що у Києві проживає близько 4 млн людей", -  повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує  "112 Україна".

Також мер Києва заявив, що відсутність безробіття в Києві є показником розвитку міста.

Як відомо, у грудні 2015 року Кабмін переніс Всеукраїнський перепис населення з 2016 на 2020 рік.

У вересні 2013 року Кабмін переніс проведення перепису з 2013 року на 2016 рік.

Зазначимо, віце-прем'єр Павло Розенко оцінює вартість Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд гривень.

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15 05 2017 21:06
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