CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вул. Кустанайській у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Skoda Fabia в'їхав у торговий кіоск і збив трирічну дівчинку, яка разом з мамою стояла поруч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві п'яний водій збив трирічну дівчинку на тротуарі
Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги
Фото: ДТП.kiev.ua
Аварія сталася близько 13:00. Водій рухався вгору по вулиці і врізався у припаркований Mercedes, після чого його кинуло просто в кіоск, повідомляє портал "Київ Оперативний" у Facebook.
Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги. У дитини розбита голова, є підозра на травму хребта. За свідченнями очевидців, у дитини розрізана щока.
На відео, яке опублікував "Київ Оперативний", водій автомобіля зізнався, що перед тим як сісти за кермо, вживав сидр. Водія затримали поліцейські.
Нагадаємо, що в місті Вишневе Київської області автомобіль, керований іноземцем, виїхав на тротуар, де збив жінку з дитячим візком і 11-річну дівчинку.
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27 12 2017 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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