У Києві п'яний водій збив трирічну дівчинку на тротуарі

На вул. Кустанайській у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Skoda Fabia в'їхав у торговий кіоск і збив трирічну дівчинку, яка разом з мамою стояла поруч.

Аварія сталася близько 13:00. Водій рухався вгору по вулиці і врізався у припаркований Mercedes, після чого його кинуло просто в кіоск, повідомляє портал "Київ Оперативний" у Facebook.

Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги. У дитини розбита голова, є підозра на травму хребта. За свідченнями очевидців, у дитини розрізана щока.

На відео, яке опублікував "Київ Оперативний", водій автомобіля зізнався, що перед тим як сісти за кермо, вживав сидр. Водія затримали поліцейські.

Нагадаємо, що в місті Вишневе Київської області автомобіль, керований іноземцем, виїхав на тротуар, де збив жінку з дитячим візком і 11-річну дівчинку.