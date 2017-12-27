Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві п'яний водій збив трирічну дівчинку на тротуарі

Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги
На вул. Кустанайській у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Skoda Fabia в'їхав у торговий кіоск і збив трирічну дівчинку, яка разом з мамою стояла поруч.
У Києві п Фото: ДТП.kiev.ua

Аварія сталася близько 13:00. Водій рухався вгору по вулиці і врізався у припаркований Mercedes, після чого його кинуло просто в кіоск, повідомляє портал "Київ Оперативний" у Facebook.

Потерпілу дівчинку забрала до лікарні машина швидкої допомоги. У дитини розбита голова, є підозра на травму хребта. За свідченнями очевидців, у дитини розрізана щока.

На відео, яке опублікував "Київ Оперативний", водій автомобіля зізнався, що перед тим як сісти за кермо, вживав сидр. Водія затримали поліцейські.

Нагадаємо, що в місті Вишневе Київської області автомобіль, керований іноземцем, виїхав на тротуар, де збив жінку з дитячим візком і 11-річну дівчинку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2017 16:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

"Рука Кремля": найрезонансніші вбивства 2017, які сколихнули Україну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.