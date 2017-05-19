У Києві уклали угоду для будівництва четвертої лінії метро

Компанії зможуть надавати Києву допомогу у залучені коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю та реалізувати великі інфраструктурні проекти

Заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в м. Києві з Китайським консорціумом.

До цього консорціуму входять компанії "China Railway International Group" та "China Pacific Construction Group", повідомляє прес-центр КМДА.

У відомстві зазначили, що консорціум виступає у цій справі як керуючий партнер, який має великий досвід у галузі будівництва об’єктів інфраструктури. Зокрема, його фахівці проаналізують стан реалізації проекту "Будівництво 4-ї лінії метро в м. Києві".

"Дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обгрунтування та кошторис витрат", - наголосив Поворозник.

Зазначається, що, відповідно до документів, консорціум може виступати як підрядник, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати "проекти" за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування).

Компанії зможуть надавати Києву допомогу у залучені коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю та реалізувати великі інфраструктурні проекти.