У Києві уклали угоду для будівництва четвертої лінії метро
До цього консорціуму входять компанії "China Railway International Group" та "China Pacific Construction Group", повідомляє прес-центр КМДА.
У відомстві зазначили, що консорціум виступає у цій справі як керуючий партнер, який має великий досвід у галузі будівництва об’єктів інфраструктури. Зокрема, його фахівці проаналізують стан реалізації проекту "Будівництво 4-ї лінії метро в м. Києві".
"Дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обгрунтування та кошторис витрат", - наголосив Поворозник.
Зазначається, що, відповідно до документів, консорціум може виступати як підрядник, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати "проекти" за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування).
Компанії зможуть надавати Києву допомогу у залучені коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю та реалізувати великі інфраструктурні проекти.
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