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У Києві військового спіймали на хабарі, - ФОТО

Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошей
На хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.
У Києві військового спіймали на хабарі, - ФОТО Фото: kyiv.gp.gov.ua

Впіймані чоловіки вимагали та одержали 62 тисячі гривень хабаря від військовослужбовця за надання висновку військово-медичної комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я та можливість бути комісованим, - повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошей.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання впійманим військовим запобіжного заходу та рішення про їхнє відсторонення від посад.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, гендиректор концерну "Військторгсервіс" та начальник філії "Одеського управління військової торгівлі" втратили свої посади через здирництво хабара в розмірі майже мільйон гривень: обвинувальний акт у справі найближчим часом передадуть до суду.

 
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15 05 2017 19:57
ТЕГИ: Київ, хабар, ЗСУ
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