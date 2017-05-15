У Києві військового спіймали на хабарі, - ФОТО Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошей

На хабарі 15 травня викрили керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру "Головний військово-медичний госпіталь" Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Впіймані чоловіки вимагали та одержали 62 тисячі гривень хабаря від військовослужбовця за надання висновку військово-медичної комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я та можливість бути комісованим, - повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошей. Фото: kyiv.gp.gov.ua Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання впійманим військовим запобіжного заходу та рішення про їхнє відсторонення від посад. Фото: kyiv.gp.gov.ua Нагадаємо, гендиректор концерну "Військторгсервіс" та начальник філії "Одеського управління військової торгівлі" втратили свої посади через здирництво хабара в розмірі майже мільйон гривень: обвинувальний акт у справі найближчим часом передадуть до суду.

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