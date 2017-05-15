У Києві військового спіймали на хабарі, - ФОТО
Впіймані чоловіки вимагали та одержали 62 тисячі гривень хабаря від військовослужбовця за надання висновку військово-медичної комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я та можливість бути комісованим, - повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошей.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання впійманим військовим запобіжного заходу та рішення про їхнє відсторонення від посад.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Нагадаємо, гендиректор концерну "Військторгсервіс" та начальник філії "Одеського управління військової торгівлі" втратили свої посади через здирництво хабара в розмірі майже мільйон гривень: обвинувальний акт у справі найближчим часом передадуть до суду.
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