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У Києві виявили постачання неякісних продуктів харчування до шкіл та садочків

Адреси складів, виробничих і пакувальних потужностей, постачальників продукції, медичні документи працівників виявилися фіктивними
Поліція виявила привласнення 5,6 млн гривень коштів державного бюджету під час постачання прострочених продуктів у дитячі садки і школи в Києві.
У Києві виявили постачання неякісних продуктів харчування до шкіл та садочків Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Є підстави вважати, що посадові особи товариства (постачало продукти харчування) протягом 2016-2018 років легалізували кошти на загальну суму понад 5 600 000 гривен, велика частина яких є державними. Це стало можливим внаслідок внесення в тендерну документацію свідомо неправдивих відомостей і в подальшому постачання неякісної продукції в садки, загальноосвітні установи та інші державні установи", -  повідомляють на сайті столичної поліції.

У грудні 2017 року в поліцію звернулися представники громадської організації із заявою про перевірку постачання в навчальні заклади столиці неякісних продуктів. У заяві йшлося, що фірма, яка виграла тендер на постачання продуктів, не виконує умов договору, а її представники без попереджень перестають привозити продукцію.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу слідчі виявили внесення в тендерну документацію свідомо недостовірних відомостей, зокрема - адреси складів, виробничих і пакувальних потужностей, постачальників продукції, медичні документи працівників виявилися фіктивними.

Ба більше, правоохоронці отримали документи про постачання в дитсадки макаронів з мишачими екскрементами, а також прострочених сирів.

Постачання м'яса також не відповідало нормам.

Правоохоронці вилучили зразки поставленої продукції на декількох об'єктах і відправили її на експертизу, яка показала, що продукти не відповідають держстандартам.

Нагадаємо, в Україні з 4 квітня запрацювала нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів.

 
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05 04 2018 14:23
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