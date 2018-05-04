У Києві виявили постачання неякісних продуктів харчування до шкіл та садочків
"Є підстави вважати, що посадові особи товариства (постачало продукти харчування) протягом 2016-2018 років легалізували кошти на загальну суму понад 5 600 000 гривен, велика частина яких є державними. Це стало можливим внаслідок внесення в тендерну документацію свідомо неправдивих відомостей і в подальшому постачання неякісної продукції в садки, загальноосвітні установи та інші державні установи", - повідомляють на сайті столичної поліції.
У грудні 2017 року в поліцію звернулися представники громадської організації із заявою про перевірку постачання в навчальні заклади столиці неякісних продуктів. У заяві йшлося, що фірма, яка виграла тендер на постачання продуктів, не виконує умов договору, а її представники без попереджень перестають привозити продукцію.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу слідчі виявили внесення в тендерну документацію свідомо недостовірних відомостей, зокрема - адреси складів, виробничих і пакувальних потужностей, постачальників продукції, медичні документи працівників виявилися фіктивними.
Ба більше, правоохоронці отримали документи про постачання в дитсадки макаронів з мишачими екскрементами, а також прострочених сирів.
Постачання м'яса також не відповідало нормам.
Правоохоронці вилучили зразки поставленої продукції на декількох об'єктах і відправили її на експертизу, яка показала, що продукти не відповідають держстандартам.
Нагадаємо, в Україні з 4 квітня запрацювала нова система контролю якості та безпечності харчових продуктів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Об коррупционной солидарности
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це