У Києві жінка викинулася з 10 поверху на очах у дочки і матері

У Києві 31-річна жінка померла в кареті "швидкої", зістрибнувши з 10-го поверху будинку на вулиці Зої Гайдай.

"За словами рідних, які перебували в цей час удома, для самогубства жінка не мала причин. Нічого не пояснивши, вона вистрибнула на очах у дочки і матері, які не встигли її зупинити", - повідомляє столична поліція.

Крім сім'ї, у квартирі перебував залицяльник загиблої. Вони разом випивали і сварилися. Чоловік вийшов покурити на сходовий майданчик, а жінка пішла на балкон і стрибнула.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з правовою кваліфікацією - самогубство.

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