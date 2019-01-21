У Києві з’явився мурал, присвячений бою під Крутами
"Для мене особисто події Крут - це подвиг молодих та нескорених, "Огонь запеклих не пече". Це свідома загибель за власну країну, це свідома самопожертва перед обличчям страшної червоної навали. І ще це сторічний урок нам сьогоднішнім, як треба боронити Вітчизну. Саме тому ми й ухвалили рішення розпочати малювати у грудні, щоб хоча б на мить синхронізуватися з хлопцями", - розповів художник Андрій Пальваль, повідомила арт-група Kailas-V.
Мурал є спільним проектом творців фільму "Крути 1918", Департаменту суспільних комунікацій КМДА, Печерської районна державної адміністрації Києва, громадської організації "Ай лав Юкрейн", проекту "Київські мурали", а також компанії "Полісан".
Нагадаємо, вуличний художник з Парижа Паскаль Бояр створив мурал із зашифрованим зображенням. У настінному розписі загадка, впоравшись з якою можна отримати гроші.
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