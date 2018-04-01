В офіс "Київстару" приходили з обшуками податківці, - ОНОВЛЕНО

Президент "Київстару" уточнив, що податківці прийшли без зброї і без масок, але в їхньому складі "прийшли одразу чотири податкових майори!"

В офіс "Київстару" в Києві прийшла з обшуком податкова поліція.

Про це президент компанії Петро Чернишов повідомив у Facebook 4 січня.

"Сьогодні вранці до нас у головний офіс прийшло близько трьох десятків податкових поліцейських. Проникли через охорону всією ось такою бригадою, просто розсунувши наш турнікет, і пред'явили нам постанову Шевченківського районного суду Києва про дозвіл провести обшук нашого офісу", – написав він.

Президент "Київстару" уточнив, що податківці прийшли без зброї і без масок, але в їхньому складі "прийшли одразу чотири податкових майори!".

"Що ж вони шукають у такому великому складі? Три договори, укладених дуже давно ще минулим керівництвом компанії, які вже припинили дію, і пару десятків додаткових документів до них", – додав Чернишов.

Він нагадав, що вже майже 2 роки йде суд "Київстару" з Державною фіскальною службою, яка вважає, що оператор недоплатив до скарбниці України майже 1,5 млрд грн.

"Ми вважаємо, що ця справа вигадана, адже компанія завжди справно і в повному обсязі перераховує всі податки і збори до бюджету країни. Не дарма нас регулярно називають платником податків №1 у сфері зв'язку та одним із найбільших платників податків країни", – заявив Чернишов.

За його словами, за 20 років роботи "Київстар" сплатив до скарбниці 52 млрд грн різних податків і зборів.

"Ми ніколи не відмовлялися надавати документи і відвезли в суд цілу вантажівку (це не жарт!) доказів, однак, як видно, суд вважав це недостатнім і 26.12.2017, нічого нам не сказавши, дав податковим інспекторам дозвіл на обшук і вилучення документів", – зазначив Чернишов.

Оновлення: Обшук в офісі оператора "Київстар" 4 січня стосувався провадження щодо несплати ним близько 2,4 мільярдів гривень податків.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС провели його "з метою відшукання та вилучення документів, що мають об’єктивне значення у кримінальному провадженні".

"Проведено обшук на виконання ухвали слідчого судді від 3 січня 2018 року, постановленої за результатами розгляду відповідного клопотання слідчого, погодженого процесуальним керівником – прокурором Генеральної прокуратури України", – повідомила речниця Державної фіскальної служби Наталя Ннпряхіна у Facebook.

"Під час проведення обшуку у відповідності зі змінами до Кримінально-процесуального кодексу застосовувався відеозапис" – наголосила вона.

Нагадаємо, у травні минулого року Державна фіскальна служба розслідувала провадження щодо ухилення ПрАТ "Київстар" від сплати податків на суму понад 2,3 млрд грн.

Раніше ДФС звинуватила "Київстар" у несплаті податків на суму 1 млрд грн.

Вимога до "Київстару" виникла за результатами позапланової перевірки компанії податківцями. За період з початку 2013 року по другий квартал 2014 року у неї на рахунках з'явилося більше 4 млрд грн доходу, походження якого податківці не змогли встановити.