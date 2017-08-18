Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Львові патрульний відновив серцебиття чоловіку до приїзду швидкої

Сам же патрульний пізніше зізнався, що робив це в реальній ситуації вперше
Співробітник патрульної служби Нацполіціі Львова зумів реанімувати чоловіка, у якого зупинилося серце через передозування наркотиком.
У Львові патрульний відновив серцебиття чоловіку до приїзду швидкої Фото: з вільних джерел

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили лежачого в під'їзді непритомного чоловіка.

"Поруч лежав шприц з бурою речовиною, а на лівій руці громадянина був слід від ін'єкції. Стурбовані місцеві жителі пояснили: виявили чоловіка в ліфті і перенесли на сходи. Патрульні негайно викликали на місце швидку", - йдеться в повідомленні на сторінці патрульної поліції у Facebook.

За словами поліцейських, коли вони прибули, стан чоловіка різко погіршився.

"Він відкрив очі і видихнув. Серце зупинилося. Інспектор патрульної поліції Роман Кліщ вирішив робити непрямий масаж серця, щоб відновити серцебиття", - розповіли правоохоронці.

Сам же патрульний пізніше зізнався, що робив це в реальній ситуації вперше.

"Я вперше застосував навички надання домедичної допомоги. Звичайно, хвилювався, але треба було діяти. Потім, коли серце громадянина почало битися, мої руки затремтіли", - згадує він.

У підсумку патрульні зв'язалися з дружиною 43-річного громадянина, яка повідомила, що чоловік закодований від алкоголю, проте вживання наркотиків за ним не помічала.

"На місце прибули медики, які подякували патрульним за реанімаційні заходи, які повернули чоловіка до життя. Громадянина доставили в спеціалізований медичний заклад", - додали в Нацполіціі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2017 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.