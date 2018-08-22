У Міноборони не рахували, скільки коштує військовий парад
Про це розповів начальник відділу зв’язків зі ЗМІ Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає "Українська правда".
"Цих коштів ніхто не рахував… Скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму… такої інформації у нас немає", - сказав він.
Речник пояснив, що в проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.
Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.
Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.
У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.
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