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У Міноборони не рахували, скільки коштує військовий парад

У проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом
Міністерство оборони не виділяло додаткових коштів для проведення військового параду до Дня незалежності у центрі Києва.
У Міноборони не рахували, скільки коштує військовий парад Фото: president.gov.ua

Про це розповів начальник відділу зв’язків зі ЗМІ Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає "Українська правда".

"Цих коштів ніхто не рахував… Скільки пішло коштів на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму… такої інформації у нас немає", - сказав він.

Речник пояснив, що в проведенні параду задіяно багато структур і кожна вносить частку за власним кошторисом.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.

У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.

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22 08 2018 13:17
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