У Миколаєві сталася жорстока бійка між депутатами, - ВІДЕО
Інцидент виник на засіданні бюджетної комісії, яка проходила в напруженій атмосфері, повідомляють НикВести.
Під час словесної перепалки депутат Володимир Фроленко вимагав від Федора Барни "закрити рот".
Барна викликав на "чоловічу розмову" Володимира Фроленко в коридор. При цьому, перший заступник голови облради заблокував двері депутатської кімнати і не пускав журналістів в коридор, щоб вони "не робили сенсацію".
Однак коли пресі вдалося пробратися у вестибюль, журналісти стали свідками бійки, в ході якої Володимир Фроленко затиснув шию Федору Барні, а невідомий чоловік при цьому бив його. Пізніше з'ясувалося, що цим невідомим був боксер, майстер спорту міжнародного класу Олег Буц.
Фото: nikvesti.com
Після інциденту засідання бюджетної комісії було екстрено закрито, а Володимир Фроленко, залишаючи кімнату, випалив заступнику голови облради Андрію Кротову фразу: "Андрюха, ти наступний".
Нагадаємо, що 15 грудня в Миколаєві троє невідомих в масках Дідів Морозів напали на депутата Миколаївської обласної ради від БПП "Солідарність" Федора Барну і жорстоко побили його палицями.
Як повідомляють НикВести, раніше в їх розпорядженні опинився запис телефонної розмови з людьми, чиї голоси схожі на голос Михайла Тітова, відомого в кримінальному світі як "Мультик", і голос голови фракції "Опозиційний блок" в Миколаївській облраді Володимира Фроленка. Під час розмови людина з голосом, схожим на голос "Мультика", вичитує нібито депутата за його коментар, де він заступився за керівника миколаївської "Батьківщини", заступника голови облради Михайла Соколова, відповідаючи на питання, чи повинен він звільнити свою посаду після корупційного скандалу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків