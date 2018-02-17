CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нігерії 18 осіб стали жертвами атаки терористів-смертників
Двадцять дві людини дістали поранення
Фото: lenta-ua.net
Про це повідомляє Reuters.
Комісар поліції штату Борно сказав, що напад стався на рибному ринку ввечері в п'ятницю, 16 лютого.
Двадцять дві людини дістали поранення.
Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, минулого місяця в місті Мубі на північному сході Нігерії підліток-смертник підірвав на собі пояс шахіда у мечеті під час ранкової молитви.
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17 02 2018 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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