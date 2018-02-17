У Нігерії 18 осіб стали жертвами атаки терористів-смертників

Двадцять дві людини дістали поранення

У нігерійському місті Майдугурі внаслідок атаки трьох терористів-смертників загинули 18 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Комісар поліції штату Борно сказав, що напад стався на рибному ринку ввечері в п'ятницю, 16 лютого.

Двадцять дві людини дістали поранення.

Поки жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, минулого місяця в місті Мубі на північному сході Нігерії підліток-смертник підірвав на собі пояс шахіда у мечеті під час ранкової молитви.