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У Південній Америці 11 літаків здійснили екстрену посадку через повідомлення про вибухівку

На восьми лайнерах перевірку вже завершили, нічого небезпечного правоохоронці не виявили
Декілька літаків здійснили екстрені посадки в Аргентині, Чилі та Перу через повідомлення про бомби на борту щонайменше 11 рейсів.
У Південній Америці 11 літаків здійснили екстрену посадку через повідомлення про вибухівку Фото: gettyimages.com

Спочатку надійшла інформація про вибухівку на борту трьох літаків, а потім - ще восьми. Йдеться про рейси авіакомпаній Latam і Sky, повідомляє чилійське видання Bio Bio з посиланням на Генеральний директорат цивільної авіації країни.

Reuters повідомляє, що екстрену посадку здійснили дев'ять літаків.

За словами представників директорату, вісім літаків перевірили і не знайшли нічого небезпечного, одне повітряне судно ще перевіряють, а ще два повідомлення правоохоронні органи назвали помилковими, тому що в них надані недійсні номери рейсів.

Серед рейсів, щодо яких надійшли повідомлення про вибухівку, виявилися LAN 138 і LAN 324 маршрутом із Сантьяго в Антофагаста, LAN 632 з Сантьяго в Ліму, LAN 461 з Сантьяго в Буенос-Айрес і LAN 433 з Мендоси в Сантьяго.

За повідомленням директорату, рейс Latam 2369 з Ліми в Сантьяго екстрено приземлився в перуанському місті Піско. У заяві міністерства транспорту країни йшлося, що ніхто не постраждав, а ситуація "перебуває під контролем".

Поліцейські намагаються встановити особу, яка повідомила про вибухівку.

Нагадаємо, що літак Air Moldova, який виконував рейс Кишинів - Франкфурт, повернувся в аеропорт через тріщину в лобовому склі.

 
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17 08 2018 11:43
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