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ПОЛІТИКА

Справа про катування українця росіянами шукає правосуддя в Аргентині

16 квітня 2024, 11:07
Справа про катування українця росіянами шукає правосуддя в Аргентині
Фото: kievskaya.com.ua
Чоловік попросив не називати його імені через побоювання за свою сім'ю, яка все ще перебуває в окупації на півдні України. Він подав скаргу у понеділок, 15 квітня, до суду в Буенос-Айресі.

Українець, якого катували російські війська на окупованих територіях, подав судову скаргу до суду в Аргентині, що стане першою справою про воєнні злочини рф в Україні, поданою за межами Європи та США.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві, з якою ознайомилося видання, чоловік звинуватив особу, названу на ім'я, двох осіб, ідентифікованих за їхніми позивними та інших неназваних осіб у застосуванні електрошоку та незаконному позбавленні волі наприкінці 2022 року.

Чоловік попросив не називати його імені через побоювання за свою сім'ю, яка все ще перебуває в окупації на півдні України. Він подав скаргу у понеділок, 15 квітня, до суду в Буенос-Айресі.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Використовували електричний струм… Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", — розповів він Reuters.

Судова скарга містить майже 70 сторінок. Вона включає свідчення інших людей, які утримувалися в тому ж ізоляторі, що підтверджують звинувачення, а також висновки експертів ООН про подібну практику катувань.

За словами чоловіка, до його вуха і пальця були прикріплені електричні кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Його та інших 12−20 осіб утримували в камерах площею 10 метрів.

Ібрагім Олабі, головний юридичний радник у цій справі, розповів, що чоловіка допитували і катували близько 20 днів. Зрештою його відпустили без пред’явлення звинувачень, і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Адвокати чоловіка попросили не розголошувати деталі, які могли б ідентифікувати його особу, точне місце і час подій, а також особи злочинців, через занепокоєння з приводу безпеки чоловіка і цілісності судового процесу.

Тепер аргентинський суд має вирішити, чи прийме він скаргу, що потенційно може зайняти місяці. До того часу інформація про подачу скарги не буде оприлюднена.

"Сьогоднішнє подання є важливим історичним кроком. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти аргентинським судовим органам у пошуку правди та справедливості", — заявив Юрій Бєлоусов, начальник управління з розслідування воєнних злочинів Генеральної прокуратури України.

За його словами, використання так званої універсальної юрисдикції має вирішальне значення для України, враховуючи велику кількість справ, пов’язаних з воєнними злочинами, які створили "безпрецедентний виклик для нашої системи правосуддя".

За словами Бєлоусова, українські прокурори зареєстрували понад 126 тисяч справ про воєнні злочини з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Така справа з універсальною юрисдикцією, як ця, сигналізує злочинцям, що злочини мають свою ціну, і ви більше ніколи не зможете легко подорожувати, не зможете перетинати кордон, не замислюючись про те, що станеться на іншому боці", — сказала Іва Вукусіч, експерт з міжнародного права з Утрехтського університету.

Нагадаємо, в Гаазі 44 держави підтримали ідею створення трибуналу для росії за злочини агресії в Україні.

правосуддяАргентинакатуваннявійна в Україниросія-агресор

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