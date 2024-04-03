В Гаазі 44 держави підтримали ідею створення трибуналу для росії за злочини агресії в Україні

44 держави підписали політичну декларацію "Відновлення справедливості для України", яка пройшла в нідерландському місті Гаазі.

В ній висловлюють підтримку створенню спецтрибуналу щодо злочину агресії і ініціативам щодо використання заморожених російських активів для України.

Про це написано в декларації, яку опублікували на порталі уряду Нідерландів.

Загалом у конференції взяло участь 57 країн.

Підсумковий документ підписали Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США. У декларації країни засуджують триваючу агресію Росії проти України як кричуще порушення міжнародного правопорядку і нагадують про рішення суду ООН ще від 16 березня 2022 року, яким Росію зобов’язали припинити бойові дії.

Держави виступили за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування і відповідальності за усі порушення міжнародного права, скоєні під час війни Росії проти України, включно зі злочином агресії.