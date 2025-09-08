росія почала вихід з Європейської конвенції проти катувань

владімір путін вніс до Держдуми рф законопроєкт про денонсацію документа.

росія почала процес виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

владімір путін вніс до Держдуми рф законопроєкт про денонсацію документа. Вихід із конвенції зніме з росії зобов’язання допускати міжнародних інспекторів до своїх в’язниць. Також Європейський комітет із запобігання катуванням більше не зможе отримувати скарги від російських ув’язнених.

У пояснювальній записці зазначається, що москва пішла на цей крок, оскільки з 2023 року не має свого представника в комітеті через блокування Ради Європи. російські звернення щодо відновлення представництва нібито ігнорувалися.

Конвенція була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1984 році та зобов’язує країни-учасниці запобігати катуванням, а також забороняє видавати людей у держави, де їм може загрожувати нелюдське поводження.

Росія приєдналася до документа у 1996 році, а його норми набрали чинності через два роки. Минулого року москва також вийшла з конвенції Ради Європи про захист національних меншин.