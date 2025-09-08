Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія почала вихід з Європейської конвенції проти катувань

08 вересня 2025, 13:49
росія почала вихід з Європейської конвенції проти катувань
Стоп росія
владімір путін вніс до Держдуми рф законопроєкт про денонсацію документа.

росія почала процес виходу з Європейської конвенції про запобігання катуванням та нелюдському поводженню.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

владімір путін вніс до Держдуми рф законопроєкт про денонсацію документа. Вихід із конвенції зніме з росії зобов’язання допускати міжнародних інспекторів до своїх в’язниць. Також Європейський комітет із запобігання катуванням більше не зможе отримувати скарги від російських ув’язнених.

У пояснювальній записці зазначається, що москва пішла на цей крок, оскільки з 2023 року не має свого представника в комітеті через блокування Ради Європи. російські звернення щодо відновлення представництва нібито ігнорувалися.

Конвенція була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1984 році та зобов’язує країни-учасниці запобігати катуванням, а також забороняє видавати людей у держави, де їм може загрожувати нелюдське поводження.

Росія приєдналася до документа у 1996 році, а його норми набрали чинності через два роки. Минулого року москва також вийшла з конвенції Ради Європи про захист національних меншин.

Владімір Путінкатуванняросія загрозаЄвропейська конвенція

Останні матеріали

Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється