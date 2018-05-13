У поїздах "Укрзалізниці" годуватимуть як у літаках, – Кравцов
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов виданню delo.ua.
"Ми плануємо запустити цей проект двома етапами. Це буде аналог авіаційного харчування в літаках", – повідомив Кравцов.
За його словами, перший етап запустять уже до кінця травня. Другий – розпочнеться в середині червня і стосуватиметься "гарячого харчування".
"Будемо дивитися, що буде популярнішим серед пасажирів, якими будуть результати експерименту. Перший тип харчування впроваджуватиметься у потягах, що курсують між Одесою і деякими містами України, другий – в потягах, що курсують між Києвом, Ужгородом і Івано-Франківськом", – пояснив Кравцов.
Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.
Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.
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