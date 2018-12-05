"Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди
Про це розповів в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі, повідомляє "Укрінформ".
"У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. Є певні прогалини в роботі, але ми їх оперативно позбуваємось. Тому є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення", – сказав Кравцов.
За його словами, це абсолютно реально забезпечити, оскільки вже сьогодні статистика свідчить, що в потягах Інтерсіті+, в яких час подорожі в середньому близько 5 год., заповненість вагонів становить близько 90%.
"Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. За ним майбутнє. І ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50", – зазначив глава УЗ.
Традиційні спальні нічні поїзди "Укрзалізниця" планує зробити "максимально якісними для пасажирів".
Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.
"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки на всі потяги, окрім першого класу Інтерсіті+.
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