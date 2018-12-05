"Укрзалізниця" планує переорієнтуватися на денні поїзди

У наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Про це розповів в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов після інспектування нової технології прибирання поїздів на столичному залізничному вокзалі, повідомляє "Укрінформ".

"У нас є плани на наступні 10 років зробити акцент на денних поїздах. На швидкісні поїзди сьогодні у нас нарікань практично немає. Є певні прогалини в роботі, але ми їх оперативно позбуваємось. Тому є перспективи і плани, щоб у наступні 10 років наполовину перейти на денне швидкісне сполучення", – сказав Кравцов.

За його словами, це абсолютно реально забезпечити, оскільки вже сьогодні статистика свідчить, що в потягах Інтерсіті+, в яких час подорожі в середньому близько 5 год., заповненість вагонів становить близько 90%.

"Це один з найвищих показників по швидкісних поїздах в СНД. За ним майбутнє. І ми плануємо зробити такий баланс 50 на 50", – зазначив глава УЗ.

Традиційні спальні нічні поїзди "Укрзалізниця" планує зробити "максимально якісними для пасажирів".

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.

"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки на всі потяги, окрім першого класу Інтерсіті+.