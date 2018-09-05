"Укрзалізниця" готується підвищити ціни на квитки

"Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки на всі потяги, окрім першого класу Інтерсіті+.

Такий наказ перебуває на реєстрації в Мін'юсті. Документ передбачає двоетапне зростання тарифів по 12%, повідомили в "Укрзалізниці" у відповідь на запит УНН.

"На виконання Консолідованого фінансового плану "Укрзалізниці" на 2018 рік, затвердженого Кабміном опрацьовується проект наказу щодо поетапної індексації тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році. Наразі відповідний наказ пройшов узгодження Міністерства інфраструктури, причетних органів виконавчої влади та знаходиться на реєстрації в Міністерстві юстиції. Проектом наказу передбачено провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у 2 етапи по 12%. Тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів та вагонів (крім вагонів 1-го класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України", – розповіли в компанії.

Індексується й рівень тарифів на перевезення багажу та вантажобагажу на 100%. Тобто тарифи зростуть удвічі.

В "Укрзалізниці" зауважили, що рівень тарифів на перевезення багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні не змінювався з грудня 2003 року. Ціни на квитки для подорожей пасажирів у вагонах 2-го класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ та вагонах 1-го та 2-го класу швидкісних поїздів Інтерсіті не змінювалися з моменту заснування швидкісного руху у 2012 році. Вартість проїзду у вагонах СВ (по Україні) не змінювалась з 2009 року, а у всіх типах вагонів (крім СВ та Інтерсіті+) – з жовтня 2014 року.

Зміниться й вартість квитків на електрички. У компанії зазначили, що тарифи на приміські перевезення встановлюються за узгодженням з місцевими владами.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" встановить у вагонах камери відеоспостереження за 7,5 млн грн.