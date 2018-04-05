"Укрзалізниця" встановить у вагонах камери відеоспостереження за 7,5 млн грн
Тендер розміщено на порталі ProZorro, заявки для участі в ньому приймаються до 18:00 18 травня, повідомляє ЦТС.
Як зазначається у тендерній документації, кожен комплект має складатися з трьох відеокамер та монітора, а поставка обладнання повинна відбутися до кінця поточного року.
Очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 7,5 млн гривень з ПДВ. Аукціон по тендеру заплановано провести 25 червня.
Відповідно до тендерної документації, відеореєстратор системи відеоспостереження повинен бути здатний приймати записуваний сигнал у вирішенні як мінімум Full HD (1080 пікселей по висоті) і з частотою 25 кадрів в секунду. Безперервний час роботи - не менше 360 годин. При цьому сама відеокамера комплекту поставки повинна знімати з роздільною здатністю 720 пікселів по висоті, мати захист від вібрації.
Комплект повинен бути забезпечений 7-дюймовим TFT-монітором, двома жорсткими дисками ємністю від 1 Тб зі швидкістю роботи 6 Гб/с.
Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту "Укрзалізниці" з рівня SD до ССС+ (обмежений дефолт).
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