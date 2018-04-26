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S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту Укрзалізниці з рівня SD до ССС+ (обмежений дефолт).
S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці Фото: unian.ua

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення рейтингу відображає той факт, що Укрзалізниця завершила реструктуризацію істотної частки боргів і домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованим зобов'язаннями на 3,9 млрд грн (153 млн доларів) перед місцевим банком", - вказано в документі.

S&P при цьому додає, що переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років.

Агентство очікує, що уряд України буде намагатися всіляко уникнути будь-якої процедури банкрутства, в той же час тривалі переговори не впливають на операційну діяльність "Укрзалізниці", на її капітальні витрати і здатність обслуговувати інші непогашені борги.

S&P також підтвердило рейтинг зазначених єврооблігацій "Укрзалізниці" на рівні "ССС+".

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2018 році планує підписати з Укрзалізницею ще один договір про кредитування покупки вагонів.

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26 04 2018 21:22
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