S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці
Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".
"Підвищення рейтингу відображає той факт, що Укрзалізниця завершила реструктуризацію істотної частки боргів і домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованим зобов'язаннями на 3,9 млрд грн (153 млн доларів) перед місцевим банком", - вказано в документі.
S&P при цьому додає, що переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років.
Агентство очікує, що уряд України буде намагатися всіляко уникнути будь-якої процедури банкрутства, в той же час тривалі переговори не впливають на операційну діяльність "Укрзалізниці", на її капітальні витрати і здатність обслуговувати інші непогашені борги.
S&P також підтвердило рейтинг зазначених єврооблігацій "Укрзалізниці" на рівні "ССС+".
Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2018 році планує підписати з Укрзалізницею ще один договір про кредитування покупки вагонів.
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