Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росіяни здійснили комплексну атаку на інфраструктуру "Укрзалізниці"

17 вересня 2025, 08:07
росіяни здійснили комплексну атаку на інфраструктуру
Є вимушені зміни у графіку руху
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що в ніч на 17 вересня росіяни здійснили чергову комплексну атаку на інфраструктуру перевізника.
 
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook
 
Через знеструмлення із затримкою рухатимуться потяги Дніпровського напрямку: 86/72 Львів - Запоріжжя - Павлоград; 85/71 Запоріжжя - Павлоград - Львів, 75 Київ - Кривий Ріг, № 80 Львів - Дніпро. Перелік поїздів, які вимушено не дотримуватимуться графіку, може розширюватися.
 
Перцовський запевнив, що резервні тепловози підготовлені, а локомотивні бригади вже виїздять до місць зупинки рухомого складу.
Укрзалізницявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна: наближається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: наближається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється