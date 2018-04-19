ЄБРР видасть новий кредит Укрзалізниці

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2018 році планує підписати з Укрзалізницею ще один договір про кредитування покупки вагонів.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом підпишемо ще одну угоду з купівлі вагонів", - повідомила заступник директора ЄБРР в Україні Марина Петров, інформує Інтерфакс-Україна.

При цьому, Петров не уточнила деталей планованого договору.

Вона зазначила, що щорічний загальний обсяг кредитування інфраструктурної сфери України з боку ЄБРР складає до €300 млн.

"Ми розраховуємо, що €150-300 млн, які ми зазвичай робимо (кредитуємо - ред.) в рік у транспорті, ми зробимо і в цьому році", - підкреслила Петров.

Відзначимо, що Укрзалізниця в цьому році має намір придбати близько 9 тис. нових вагонів, з яких 5,2 тис. - у сторонніх виробників. З 5,2 тис. піввагонів - 3,4 тис. будуть закуплені за рахунок планованого кредиту ЄБРР.

Нагадаємо, що в 2017 році Укрзалізниця домовилася з ЄБРР про €150 млн кредиту на електрифікацію залізничної лінії Долинська-Миколаїв-Колосівка на півдні України.

Укрзалізниця є монополістом в залізничній галузі. До складу Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Компанія за підсумками 2017 року одержала 100 млн грн прибутку проти 7,3 млрд грн збитку в 2016 році.