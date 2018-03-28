У Польщі фіксують падіння рейтингу партії Качинського

Правляча партія "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського зберегла лідерство в Польщі.

Про це свідчать результати опитування центру Kantar Millward Brown SA для телеканалу TVN24, проведеного на початку березня.

Згідно з опитуванням, у березні 28% поляків задекларувало готовність проголосувати за PiS, що на 12% менше, ніж у лютому. Водночас, за найбільшу опозиційну партію "Громадянська платформа" (РО) на сьогодні готові віддати свої голоси 22% респондентів, що на 6% більше, ніж у лютому.

Станом на сьогодні, 5-відсотковий виборчий бар’єр подолали б також рух Kukiz’15 (10%), Союз демократичної лівиці (9%), партія "Сучасна" (6%), партії "Свобода" та Польська селянська партія (PSL) - по 5%.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав лідера правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського "капосним дідуганом".