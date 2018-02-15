У Польщі роботодавець, який не викликав українці "швидку", зобов'язався оплатити лікування жінці

Розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку

У Польщі роботодавець взяв на себе зобов'язання оплатити лікування і реабілітацію українки, в якої стався інсульт.

Так, 14 лютого у посольстві України у Польщі відбулася зустріч керівника консульського відділу посольства Світлани Криси із заступником старости повіту Шрода Вєлькопольська, секретарем повіту і працедавцем громадянки України у зв'язку з інцидентом.

Під час зустрічі представники місцевих органів самоврядування заявили про готовність оплатити лікування громадянки України в медичній установі Познані, повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.

"Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі", - йдеться у повідомленні.

При цьому розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку.

Як повідомляв iPress.ua, у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.