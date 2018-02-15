У Польщі роботодавець, який не викликав українці "швидку", зобов'язався оплатити лікування жінці
Так, 14 лютого у посольстві України у Польщі відбулася зустріч керівника консульського відділу посольства Світлани Криси із заступником старости повіту Шрода Вєлькопольська, секретарем повіту і працедавцем громадянки України у зв'язку з інцидентом.
Під час зустрічі представники місцевих органів самоврядування заявили про готовність оплатити лікування громадянки України в медичній установі Познані, повідомляє Департамент консульської служби МЗС на своїй сторінці у Facebook.
"Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі", - йдеться у повідомленні.
При цьому розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку.
Як повідомляв iPress.ua, у Польщі в української заробітчанки стався інсульт, однак роботодавець залишив її на лавці на автобусній зупинці та не викликав швидку допомогу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа