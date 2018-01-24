У США померла відома письменниця Урсула Ле Гуїн

Урсула Ле Гуїн відома як автор романів і повістей в жанрі наукової фантастики та фентезі

У Портленді у віці 88 років померла американська письменниця Урсула Ле Гуїн.

Її син Тео Даунес-Ле Гуїн підтвердив смерть. Він не вказав причину, але зазначив, що вона кілька останніх місяців хворіла, - повідомляє The New York Times.

Урсула Ле Гуїн знана як автор романів і повістей в жанрі наукової фантастики та фентезі. Свою першу оповідь вона написала у віці 11 років. Її романи були перекладені багатьма мовами і досі продаються мільйонними накладами.

За кілька десятиліть своєї творчої діяльності Ле Гуїн отримала кілька вищих нагород у жанрах наукової фантастики та фентезі ("Хьюго", "Небьюла", "Локу"). У її книгах всі ключові проблеми світопорядку вирішували за допомогою драконів, чарівників та космічних кораблів.

Загалом Урсула Ле Гуїн написала понад 20 книг і 100 оповідань. Найвідоміші її книги - Хайнський цикл і цикл про Земномор'я.

Нагадаємо, помер лауреат премії Ізраїлю з літератури письменник Аарон Аппельфельд, якому вдалось пережити Голокост.