У штаб-квартирі ультраправої партії Ле Пен проходять обшуки

Обшуки прхордять у справі про фіктивне працевлаштування людей у партію Ле Пен

У штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем проходять обшуки

Обшуки проводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті, - повідомляє BFMTV.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’е були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тисячі євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’е в розмірі 41,5 тисячі євро необхідно повернути до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде "піддаватися переслідуванням", повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної платні, доки не будуть відшкодовані всі кошти.

Зазначимо, що згідно з досліденням, кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен переможе в першому турі виборів, однак поступиться перемогою представникові від центристів Еммануелю Макрону в другому турі голосування.