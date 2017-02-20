Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У штаб-квартирі ультраправої партії Ле Пен проходять обшуки

Обшуки прхордять у справі про фіктивне працевлаштування людей у партію Ле Пен
У штаб-квартирі французької ультраправої партії "Національний фронт" у місті Нантер під Парижем проходять обшуки
У штаб-квартирі ультраправої партії Ле Пен проходять обшуки Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Обшуки проводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті, - повідомляє BFMTV.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’е були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Грізе заробила 298,5 тисячі євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’е в розмірі 41,5 тисячі євро необхідно повернути до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде "піддаватися переслідуванням", повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної платні, доки не будуть відшкодовані всі кошти.

Зазначимо, що згідно з досліденням, кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен переможе в першому турі виборів, однак поступиться перемогою представникові від центристів Еммануелю Макрону в другому турі голосування.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2017 19:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat