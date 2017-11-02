У США хочуть розслідувати переговори радника Трампа з послом Росії

Джерела газети Washington Post заявляють, що в розмові з послом РФ Флінн закликав російську сторону не реагувати надто гостро на нові санкції, введені Обамою

Демократи в США вимагають розслідування щодо радника з безпеки президента Дональда Трампа Майкла Флінна, який ще не вступивши на посаду, обговорював санкції з послом РФ, що заборонено законом.

Ряд конгресменів від Демократичної партії США закликали до розслідування щодо Майкла Флінна, нинішнього радника з питань безпеки при Білому домі, який, як передбачається, по телефону обговорював американські санкції з послом РФ Сергієм Кисляком. Це відбувалося в грудні 2016 року, коли Барак Обама займав пост президента і ввів чергові санкції щодо РФ через втручання російських хакерів в американські вибори. Про це повідомляє DW.

Джерела газети Washington Post заявляють, що в розмові з послом РФ Флінн закликав російську сторону не реагувати надто гостро на нові санкції, введені Обамою, так як російська і американська верхівки зможуть залагодити питання після інавгурації Трампа.

Стверджується, що таким чином Флінн міг порушити закон, тому що, на той момент, не займаючи офіційних посад, він не мав права порушувати подібні питання з представником дипломатичного корпусу.

Водночас, у Білому домі заявили, що Трамп "повністю довіряє" Флінну, однак не виключили, що тема санкцій все-таки піднімалася під час його розмов з російським послом.

Сам президент США заявив, що не знайомий зі статтею Washington Post , але має намір розібратися в ситуації.

У Кремлі стверджують, що Флінн і Кисляк не обговорювали санкції.

Нагадаємо, у листопаді президент США Дональд Трамп запропонував посаду радника з національної безпеки колишньому начальнику військової розвідки Майклу Флінну.

ін неодноразово виступав на російському державному телеканалі Russia Today. За даними газети New York Times, його консалтингова фірма Intel Group підтримує зв'язки з країнами Близького Сходу і виступала в ролі лобіста уряду Туреччини.

Майкл Флінн також відомий своїми неоднозначними висловлюваннями про іслам. У лютому він написав у соцмережі Twitter, що "страх перед ісламом обґрунтований".