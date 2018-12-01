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У США історичну будівлю здуло вітром у Канаду: американці хочуть повернути її назад, - ФОТО

Влада Канади не дає дозволу на повернення будівлі США
Історичну будівля в місті Любек (штат Мен) під час шторму віднесло на територію Канади. Воно наполовину затонуло, але американці сподіваються врятувати її і повернути на місце.
У США історичну будівлю здуло вітром у Канаду: американці хочуть повернути її назад, - ФОТО Фото: Courtesy of Craig McCaslin / BDN

Будівля стояла на палях біля музею "копченого оселедця". Вона входить до Національного реєстру історичних місць США.

Під час шторму, який піднявся 4 січня, вітер і течія віднесли будівлю до берега канадського острова Кампобелло (відстань між американською і канадською територією - кілька сотень метрів). Вона частково затонула.


Фото: twitter.com/bangordailynews

Через тиждень після події видання Bangor Daily News розповіло, що будівля як і раніше стоїть біля канадського узбережжя. Некомерційна організація Lubec Landmarks, яка займається збереженням історичних будівель в Любеку, знайшла компанію, готову перемістити будівлю на американську сторону. Врятувати її спробував і сенатор Ангус Кінг.

Проте, влада Канади не дає дозволу через юридичні перешкоди: зокрема, кілька місцевих жителів заявили права на знайдений безхазяйний предмет. Біля будівлі також помітили кількох мародерів, які відрізали частини бензопилою.

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12 01 2018 14:16
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