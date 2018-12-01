У США історичну будівлю здуло вітром у Канаду: американці хочуть повернути її назад, - ФОТО
Будівля стояла на палях біля музею "копченого оселедця". Вона входить до Національного реєстру історичних місць США.
Під час шторму, який піднявся 4 січня, вітер і течія віднесли будівлю до берега канадського острова Кампобелло (відстань між американською і канадською територією - кілька сотень метрів). Вона частково затонула.
Фото: twitter.com/bangordailynews
Через тиждень після події видання Bangor Daily News розповіло, що будівля як і раніше стоїть біля канадського узбережжя. Некомерційна організація Lubec Landmarks, яка займається збереженням історичних будівель в Любеку, знайшла компанію, готову перемістити будівлю на американську сторону. Врятувати її спробував і сенатор Ангус Кінг.
Проте, влада Канади не дає дозволу через юридичні перешкоди: зокрема, кілька місцевих жителів заявили права на знайдений безхазяйний предмет. Біля будівлі також помітили кількох мародерів, які відрізали частини бензопилою.
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