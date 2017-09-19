У США найбільша торговельна мережа оголосила про банкрутство

Найбільша американська мережа магазинів іграшок Toys 'R' Us подала заяву до суду про добровільне банкрутство для реструктуризації боргу.

Процедура банкрутства торкнеться тільки підрозділів компанії у США і Канаді. У Toys 'R' Us заявили, що більшість магазинів компанії по всьому світу залишилися прибутковими, і продовжать роботу як зазвичай.

Toys 'R' Us раніше була основним гравцем на ринку іграшок у США, але почала зазнавати труднощів, коли їй довелося конкурувати з такими онлайн-ритейлерами, як Amazon, пише GlobalData Retail.

"Заява про банкрутство - ще один доказ, що традиційні роздрібні торговці вступили в жорстку боротьбу у США, оскільки інтернет-магазини продовжують захоплювати частку на ринку", - пише видання.

За його оцінками, у 2016 році близько 13,7% всіх продажів іграшок було зроблено онлайн, у той час як п'ять років тому - лише 6,5%.

Заборгованість Toys 'R' Us становить $ 5 млрд. Значна частина боргу сформувалася після зворотного викупу акцій компанії у 2005 році. Компанія вже домовилася про виділення $ 3 млрд від різних інвесторів, щоб покрити частину боргу.

Toys 'R' Us заснована в 1948 році. До її мережі входить близько 1600 магазинів по всьому світу. Штат компанії - понад 64 тис. співробітників. Продажі компанії у 2016 році склали $ 11,5 млрд.