У США найбільша торговельна мережа оголосила про банкрутство
Процедура банкрутства торкнеться тільки підрозділів компанії у США і Канаді. У Toys 'R' Us заявили, що більшість магазинів компанії по всьому світу залишилися прибутковими, і продовжать роботу як зазвичай.
Toys 'R' Us раніше була основним гравцем на ринку іграшок у США, але почала зазнавати труднощів, коли їй довелося конкурувати з такими онлайн-ритейлерами, як Amazon, пише GlobalData Retail.
"Заява про банкрутство - ще один доказ, що традиційні роздрібні торговці вступили в жорстку боротьбу у США, оскільки інтернет-магазини продовжують захоплювати частку на ринку", - пише видання.
За його оцінками, у 2016 році близько 13,7% всіх продажів іграшок було зроблено онлайн, у той час як п'ять років тому - лише 6,5%.
Заборгованість Toys 'R' Us становить $ 5 млрд. Значна частина боргу сформувалася після зворотного викупу акцій компанії у 2005 році. Компанія вже домовилася про виділення $ 3 млрд від різних інвесторів, щоб покрити частину боргу.
Toys 'R' Us заснована в 1948 році. До її мережі входить близько 1600 магазинів по всьому світу. Штат компанії - понад 64 тис. співробітників. Продажі компанії у 2016 році склали $ 11,5 млрд.
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