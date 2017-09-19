Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У США найбільша торговельна мережа оголосила про банкрутство

Інтернет-магазини продовжують захоплювати частку на ринку
Найбільша американська мережа магазинів іграшок Toys 'R' Us подала заяву до суду про добровільне банкрутство для реструктуризації боргу.
У США найбільша торговельна мережа оголосила про банкрутство Фото: ЕРА

Процедура банкрутства торкнеться тільки підрозділів компанії у США і Канаді. У Toys 'R' Us заявили, що більшість магазинів компанії по всьому світу залишилися прибутковими, і продовжать роботу як зазвичай.

Toys 'R' Us раніше була основним гравцем на ринку іграшок у США, але почала зазнавати труднощів, коли їй довелося конкурувати з такими онлайн-ритейлерами, як Amazon, пише GlobalData Retail.

"Заява про банкрутство - ще один доказ, що традиційні роздрібні торговці вступили в жорстку боротьбу у США, оскільки інтернет-магазини продовжують захоплювати частку на ринку", - пише видання.

За його оцінками, у 2016 році близько 13,7% всіх продажів іграшок було зроблено онлайн, у той час як п'ять років тому - лише 6,5%.

Заборгованість Toys 'R' Us становить $ 5 млрд. Значна частина боргу сформувалася після зворотного викупу акцій компанії у 2005 році. Компанія вже домовилася про виділення $ 3 млрд від різних інвесторів, щоб покрити частину боргу.

Toys 'R' Us заснована в 1948 році. До її мережі входить близько 1600 магазинів по всьому світу. Штат компанії - понад 64 тис. співробітників. Продажі компанії у 2016 році склали $ 11,5 млрд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2017 22:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.