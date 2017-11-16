У США пройде показ фільму Марії Берлінської "Невидимий батальйон", - ФОТО

Про це було домовлено під час її зустрічі з Валентином Наливайченком та Маркіяном Лубківським, які представили документальний фільм в американському Конгресі.

На переконання Марсі Каптур, яка ознайомилася з матеріалами про фільм, цю унікальну роботу треба обов'язково широко продемонструвати в США. На її думку, фільм треба запропонувати провідним американським кінофестивалям, зокрема Cleveland International Film Festival в її рідному штаті Огайо.

Співрозмовники погодилися щодо важливості долучити до промоції фільму українські організації США.

"Невидимий батальйон" має побачити вся Україна, весь світ. Це - наша справжня летальна зброя у війні, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Мені надзвичайно приємно, що маємо можливість допомагати авторам фільму, передусім самовідданій волонтерці Марії Берлінській і що нам вдалося залучити до кола друзів фільму впливового та авторитетного конгресмена, великого друга України Марсі Каптур", - зазначив Валентин Наливайченко.

"Невидимий батальйон" - це історії шести жінок–військовослужбовців, які стали на захист України.

Спеціальний показ фільму відбудеться 24 листопада о 18.30 в кінотеатрі "Оскар".

Героїні фільму: Олена Білозерська, Юлія Паєвська, Оксана Якубова, Дарина Зубенко, Юлія Матвієнко, Андріана Сусак.

Режисерки: Аліна Горлова, Ірина Цилюк, Світлана Лічинська.

Авторка ідеї, продюсерка: Марія Берлінська.

Виконавча продюсерка: Оксана Іванців.