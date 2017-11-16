У США пройде показ фільму Марії Берлінської "Невидимий батальйон", - ФОТО
На переконання Марсі Каптур, яка ознайомилася з матеріалами про фільм, цю унікальну роботу треба обов'язково широко продемонструвати в США. На її думку, фільм треба запропонувати провідним американським кінофестивалям, зокрема Cleveland International Film Festival в її рідному штаті Огайо.
Співрозмовники погодилися щодо важливості долучити до промоції фільму українські організації США.
"Невидимий батальйон" має побачити вся Україна, весь світ. Це - наша справжня летальна зброя у війні, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Мені надзвичайно приємно, що маємо можливість допомагати авторам фільму, передусім самовідданій волонтерці Марії Берлінській і що нам вдалося залучити до кола друзів фільму впливового та авторитетного конгресмена, великого друга України Марсі Каптур", - зазначив Валентин Наливайченко.
"Невидимий батальйон" - це історії шести жінок–військовослужбовців, які стали на захист України.
Спеціальний показ фільму відбудеться 24 листопада о 18.30 в кінотеатрі "Оскар".
Героїні фільму: Олена Білозерська, Юлія Паєвська, Оксана Якубова, Дарина Зубенко, Юлія Матвієнко, Андріана Сусак.
Режисерки: Аліна Горлова, Ірина Цилюк, Світлана Лічинська.
Авторка ідеї, продюсерка: Марія Берлінська.
Виконавча продюсерка: Оксана Іванців.
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Наливайченко: Моя поїздка до США пов'язана з розслідуванням причетності українських політиків до офшорів
- В США обурені інформацією про втручання АП в роботу антикорупційних органів, - Наливайченко
- Наливайченко розповів, що заважає США надати Україні летальну зброю
- Наливайченко: для повернення Криму потрібна політична воля
- Україна має продовжити роботу з Туреччиною для повернення з Росії українських в'язнів, - Наливайченко
- Наливайченко: міністр оборони Полторак має негайно піти у відставку
Додати коментар