У США в чоловіка вибухнула електронна сигарета, коли він курив

Від вибуху він втратив сім зубів, отримав опіки обличчя та шиї 2 ступеня

Американець Ендрю Хол поділився у Мережі моторошними фото наслідків вибуху електронної сигарети у нього в роті.

Від вибуху він втратив сім зубів, отримав опіки обличчя та шиї 2 ступеня, а також йому витягували шматки пластику з ротової порожнини та горла, розповів він у Facebook.

За словами Ендрю, вибух стався, коли він збирався на роботу.

Наразі чоловік у відділені інтенсивної терапії і йому надали необхідну медичну допомогу.

За словами чоловіка, електричними сигаретами він користується близько року. Однак він зауважив, що не робив нічого, що теоретично могло б спричинити вибух.

Фото: facebook.com/andrew.hall.

"Я ніколи не мав ніяких проблем з перегрівом сигарет або якихось побоювань, поки не стався нещасний випадок. Я знаю, що такі сигарети допомагають людям кинути курити. Я просто хочу пролити світло на те, що таке можливо, що вони можуть вибухнути без попередження", - написав Ендрю.