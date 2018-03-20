ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп підписав наказ, що забороняє будь-які фінансові операції в США, пов'язані з новою криптовалютой Венесуели El Petro.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США заборонили криптовалюту Венесуели El Petro
Уряд Венесуели вважає, що це рішення незаконне і не відповідає міжнародному праву
Фото: sfs.gov.ua
Про це повідомляє Reuters.
"El Petro - це відчайдушна спроба корумпованого режиму обдурити міжнародних інвесторів. Інвестування в неї слід розглядати як безпосередню підтримку диктатури і її спроби підірвати демократичний лад у Венесуелі", - сказав представник адміністрації США.
Уряд Венесуели вважає, що це рішення незаконне і не відповідає міжнародному праву."Ці односторонні санкції являють собою імперську агресію, спрямовану на наших громадян", - йдеться в заяві уряду.
20 лютого Венесуела почала реалізацію власної криптовалюти з назвою El Petro. Уряд країни розраховує, що використання нової технології допоможе в подоланні соціально-економічної кризи та гіперінфляції.
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20 03 2018 06:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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