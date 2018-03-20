У США заборонили криптовалюту Венесуели El Petro

Уряд Венесуели вважає, що це рішення незаконне і не відповідає міжнародному праву

Президент США Дональд Трамп підписав наказ, що забороняє будь-які фінансові операції в США, пов'язані з новою криптовалютой Венесуели El Petro.

Про це повідомляє Reuters.

"El Petro - це відчайдушна спроба корумпованого режиму обдурити міжнародних інвесторів. Інвестування в неї слід розглядати як безпосередню підтримку диктатури і її спроби підірвати демократичний лад у Венесуелі", - сказав представник адміністрації США.

Уряд Венесуели вважає, що це рішення незаконне і не відповідає міжнародному праву."Ці односторонні санкції являють собою імперську агресію, спрямовану на наших громадян", - йдеться в заяві уряду.

20 лютого Венесуела почала реалізацію власної криптовалюти з назвою El Petro. Уряд країни розраховує, що використання нової технології допоможе в подоланні соціально-економічної кризи та гіперінфляції.