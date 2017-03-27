У США закликали негайно звільнити затриманих на мітингах в РФ
Про це заявив прес-секретар Держдепу Марк Тонер.
У США також назвали затримання "образою демократичних цінностей", передає Reuters.
"Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів", - йдеться в заяві Тонера.
Він додав також, що Вашингтон "стурбований" почути про арешт російського опозиціонера Олексія Навального.
Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників. Були затримані 933 особи.
Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.
Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану