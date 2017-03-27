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У США закликали негайно звільнити затриманих на мітингах в РФ

Вашингтон "стурбований" почути про арешт російського опозиціонера Олексія Навального
Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.
У США закликали негайно звільнити затриманих на мітингах в РФ Фото: Reuters

Про це заявив прес-секретар Держдепу Марк Тонер.

У США також назвали затримання "образою демократичних цінностей", передає Reuters.

"Ми закликаємо уряд Росії негайно звільнити всіх мирних демонстрантів", - йдеться в заяві Тонера.

Він додав також, що Вашингтон "стурбований" почути про арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним,  влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників. Були затримані 933 особи.

Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.

Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.

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